Европа переживает самую сильную засуху за последние пять веков. Страдает две трети континента, и, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Об этом говорится в докладе исследовательского центра Еврокомиссии.

Всего 47% (почти половина) территории Европы столкнулись с проблемой полностью высохшей почвы.

Особенно проблема коснулась таких стран как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Молдова, Ирландия и Великобритания.

В этот список авторы доклада включили и Украину. Судя по карте, опубликованной в отчёте, засуха наблюдается на юго-западе и в центре страны.

Напомним, крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Также мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды.