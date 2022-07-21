Уровень воды в Рейне, одной из крупнейших рек Европы, рекордно снижается на фоне аномальной жары, пишет Bloomberg.

Уровень воды в самом мелком месте реки в понедельник составлял 77 сантиметров. Это самый низкий сезонный уровень по крайней мере с 2007 года.

Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Экономист Саломон Фидлер заявил изданию, что уменьшение уровня воды приведет к экономическим проблемам в Германии.

Напомним, сильнейшую за последние 2 тысячи лет засуху в Европе ждали с марта.

Также "Страна" писала, что в Иране худшая за 50 лет засуха привела к нехватке воды в 100 городах.

А Британию накрыла аномальная 40-градусная жара, из-за которой могут ограничить воду и расплавиться рельсы.

И пока в Европе жара бьет рекорды, в Украине обещают свежую погоду и грозу. Однако в нашей стране вот уже 148-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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