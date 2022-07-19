Западная пресса обсуждает аномальную жару в Британии, где сегодня были установлены сразу два подряд абсолютных температурных рекорда.

Сначала в поселке Чарлвуд на юго-востоке Англии воздух прогрелся до 39,1 градуса Цельсия.

А уже через час СМИ сообщили, что и этот рекорд побит и столбики термометров в некоторых частях Англии преодолели 40-градусную отметку.

Синоптики не исключают, что в течение дня дорожные покрытия нагреются до +60, а чиновники опасаются, что перегрева не выдержит железнодорожная сеть страны.

Пресса считает, что именно в Британии сейчас можно наблюдать в реальном времени изменение климата.

Telegraph предупреждает, что такая погода может привести к рискам со здоровьем и ограничениям на использование воды.

New York Times констатирует, что экстремальная жара "поставила жизнь на паузу", а Washington Post пишет, что такая погода допускалась, но казалась почти невероятной.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что из-за анормальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.

А Еврокомиссия пришла к выводу, что половине территорий Евросоюза угрожает масштабная засуха. Анализ развития и воздействия продолжительной жары показал, что 11% территорий Евросоюза уже переживает дефицит влаги в почве, а 46% территорий подвержены такому риску.

Недостаток влаги и высокие температуры приведут к снижению урожайности культур, что ухудшает и без того негативные прогнозы по зерновым и ряду других культур.