Греки зовут граждан Германии приезжать на зиму в теплую Элладу - The Guardian
Греция призывает немцев, опасающихся огромных счетов за отопление, "приезжать сюда на зиму".
Об этом сообщает The Guardian.
По словам министра туризма Греции Василиса Кикилиаса, "страна рада приветствовать у себя немецких пенсионеров, которые ищут убежища от резкого роста цен на электроэнергию и растущей инфляции".
Поскольку счета за газ в Германии уже удвоились и, как ожидается, вырастут примерно в семь раз по сравнению с уровнем прошлого года, Кикилиас сказал, что Греция обещает теплоту, гостеприимство и более низкие цены на продукты и рестораны.
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