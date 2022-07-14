Греция призывает немцев, опасающихся огромных счетов за отопление, "приезжать сюда на зиму".

Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра туризма Греции Василиса Кикилиаса, "страна рада приветствовать у себя немецких пенсионеров, которые ищут убежища от резкого роста цен на электроэнергию и растущей инфляции".

Поскольку счета за газ в Германии уже удвоились и, как ожидается, вырастут примерно в семь раз по сравнению с уровнем прошлого года, Кикилиас сказал, что Греция обещает теплоту, гостеприимство и более низкие цены на продукты и рестораны.

Напомним, в Германии и Франции готовятся к кошмарному сценарию в случае прекращения поставки газа из России.

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