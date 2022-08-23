Нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за 500 лет, говорится в анализе Объединенного исследовательского центра Европейского Союза, передает Bloomberg.

Согласно новому отчету Европейской обсерватории засухи, около 64% территории ЕС находится в состоянии предупреждения о засухе.

Эксперты блока заявили, что ожидают, что теплые и засушливые условия, которые вызывают лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.

"Сочетание сильной засухи и аномальной жары создало беспрецедентную нагрузку на уровень воды во всем ЕС", - заявила комиссар ЕС по исследованиям Мария Габриэль. "Изменение климата, несомненно, становится все заметнее с каждым годом", - добавила она.

Некоторые культуры в ЕС пострадали особенно сильно: прогнозы урожайности зерна на 16% ниже среднего показателя за 5 лет и на 15% - для кукурузы.

Напомним, крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Также мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды.