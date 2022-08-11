В 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет.

Об этом заявляют в Еврокомиссии.

"На данный момент, кажется, что это худший год за последние 500 лет, хотя ретроспективно необходимо будет провести полный анализ", - заявил старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра ЕС Андреа Торети, который собирает данные для Европейской обсерватории засухи.

В этом году засуха может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды, заявил он.

Тогда потери удалось компенсировать за счет дождей на юге Европы. В этом году ситуация складывается иначе.

Еврокомиссия полагает, что решить проблему нехватки воды может ее повторное использование из городских очистных сооружений.

Напомним, крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Также мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды.