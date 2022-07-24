Сильнейшая засуха, которая продолжается во Франции, заставила власти пойти на крайние меры. В 88 департаментах страны (общее их число - 101, включая 5 заморских) введены ограничения на использование воды.

Об этом сообщает телеканал BFMTV в воскресенье, 24 июля.

В дневное время запрещено поливать сады и газоны, а где это возможно экономить воду, в частности, не заливать бассейны.

В стране наблюдается аномально сухая и жаркая погода в течение нескольких последних недель, ухудшает ситуацию малое количестве осадков, выпавших зимой, что не позволило пополнить запасы воды.

Ранее мы писали о сильнейшей жаре, охватившей Европу, которая идет в Украину.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Уровень воды в самом мелком месте реки составлял 77 сантиметров. Это самый низкий сезонный уровень по крайней мере с 2007 года.

Напомним, сильнейшую за последние 2 тысячи лет засуху в Европе ждали с марта.

Кроме того, мы рассказывали о том, что половине территорий Евросоюза угрожает масштабная засуха.