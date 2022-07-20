В Западной Европе усиливается жара, в Великобритании побит температурный рекорд. Метеорологи называют ситуацию "температурным апокалипсисом".

Об этом пишет BBC.

Вторник стал самым жарким днем в истории Великобритании. Еще до полудня в графстве Суррей температура воздуха достигла 39,1°С, побив предыдущий рекорд (38,7°С в 2019 году в Кембридже).

Позже в Хитроу была зафиксирована новая рекордная температура в 40,2°С.

В одном из лондонских аэропортов Лутоне практически расплавилась часть взлетно-посадочной полосы, расписание рейсов было нарушено. Также от высоких температур пострадали большие отрезки железнодорожных путей на юге страны.

На севере Испании температура достигла 43 градусов по Цельсию, а в Португалии на днях была зафиксирована рекордная для июля температура в +47.

Во второй половине недели рекордные температуры ожидаются в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Синоптики говорят, что высокие температуры разрушительны из-за ветра и отсутствия дождей.

Согласно сервисам мониторинга погоды, наиболее жарко сейчас в мире в Ираке - до +50 градусов по Цельсию.

Ранее "Страна" уже рассказывала об аномальной жаре в Британии.

Мы также писали, что из-за зноя в Европе массово вспыхнули лесные пожары и уже погибли более тысячи человек.