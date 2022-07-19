Аномальная жара накрыла не только Британию, но и всю Европу, из-за чего массово вспыхнули лесные пожары и уже погибли более тысячи человек.

Об этом пишет CNN.

Люди сотнями умирают в Испании и Португалии, в основном, из-за лесных пожаров.

Во Франции власти проводят эвакуацию целых населенных пунктов, которые могут оказаться на пути огня и дыма.

Обычно прохладную северную Италию в этом году накрыла длительная засуха.

На Балканах температурные максимумы еще только ожидаются на этой неделе.

А всему виной глобальное изменение климата.

Евросоюз уже обсуждает закупку дополнительных пожарных самолетов для борьбы с лесными пожарами.

Ранее мы подробно писали про жару в Британии, где сегодня столбики термометров в некоторых частях Англии преодолели 40-градусную отметку. Чиновники опасаются, что перегрева не выдержит железнодорожная сеть страны, а СМИ предупреждают, что такая погода может привести к рискам со здоровьем и ограничениям на использование воды.

А Еврокомиссия пришла к выводу, что половине территорий Евросоюза угрожает масштабная засуха. Анализ развития и воздействия продолжительной жары показал, что 11% территорий Евросоюза уже переживает дефицит влаги в почве, а 46% территорий подвержены такому риску.

При этом, по оценке Bloomberg, из-за анормальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.