В воскресенье, 24 июля, в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха, поскольку в страна пришла воздушная масса из Африки. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, на западе Украины днем будет от 24 до 29 градусов тепла, а ночью 16-21 по Цельсию.

Жителей северных областей ждет сухая погода без осадков. На улице будет до 32 градусов жары днем и около 14-19 по Цельсию ночью.

Центральные регионы Украины также останутся без дождей, а воздух местами прогреется до +34. Ближе к вечеру показатель опустится до 16-21 градуса тепла.

Горячее всего завтра будет на юге страны – днем Кибальчич прогнозирует в Одесской области до +38 градусов. В остальных частях региона будет около 30-35 со знаком "плюс" днем, а ночью на улице будет от 17 до 22 тепла.

Украинцев на востоке страны завтра будут донимать 26-31 градус по Цельсию днем. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Ближе к вечеру жара отступит, а на улице будет 12-17 тепла.

Ранее мы писали, что Британию накрыла аномальная 40-градусная жара, из-за которой могут ограничить воду и расплавиться рельсы.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки.