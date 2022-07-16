В воскресенье, 17 июля, синоптики прогнозируют в Украине дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в субботу, 16 июля.

В западных регионах страны температура воздуха будет +9...+14 градусов ночью, днем столбики термометров поднимутся до +17...+27 градусов. В части областей ожидаются дожди, местами с грозами.

На востоке Украины будет +13...+17 градусов ночью, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

В центральной и северной частях страны столбики термометров покажут +11...+14 градусов ночью, днем будет +19...+24 градусов. Ожидаются дожди и грозы.

На юге Украины ночью температура воздуха будет +15...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. Не обойдется без осадков - синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Ранее мы писали, что жара постепенно будет отступать из Украины, но еще не раз за лето вернется.

Также "Страна" сообщала, что июнь-2022 в Киеве вошел в топ-7 самых самых жарких в истории наблюдений. Норма оказалась превышена на 2,2 градуса.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.