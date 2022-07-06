Еще недавно жара царила по всей Украине, а сегодня в западных областях наблюдается +16...+19 градусов.

7 июля зной будет отступать и дальше: не только в западных, но в северных и значительной части центральных областей дышать уже будет можно полной грудью при температуре воздуха +22...+28 градусов.

Такой прогноз дала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, восток, юг Украины и Днепропетровщина все еще будут находиться во власти жаркой погоды с температурой +30...+35 градусов.

Дожди с грозами в четверг более возможны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории сохранится сухая жаркая погода. Правда, осадки будут крайне неравномерными: где-то польет изрядно, где-то немного покапает.

Температурные контрасты в зоне атмосферного фронта значительны: от +16 до +34 градусов. Поэтому при грозах возможны сильные ливни, град и порывы ветра до шквального.

В Киеве завтра ожидается комфортная температура воздуха. Жара ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой ожидается в столице в ближайшую ночь и завтра утром. Днем в четверг вероятность ливней меньше.

В дальнейшем температурный фон во многих областях Украины смягчится, станет более комфортным, на юге и востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля.

Лето продолжается, и потому жаркая погода еще будет возвращаться к нам, резюмировала Диденко.

Ранее "Страна" писала, что на сегодня в Киеве предрекали сильную грозу со шквалами.

А вчера Львов накрыл мощный ливень.