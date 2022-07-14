15 июля в Украине будет от +20 градусов на севере до +31 на юге и даже кое-где в центральных областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

В западных областях днем ​​ожидается +21...+25 градусов, в Закарпатье и Черновицкой области +23...+26 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах, +13 +18 градусов.

В северных областях максимальная температура воздуха не превысит +20...+24 градуса.

В центральных областях предполагается +25...+29, в Кропивницком и Днепре местами до +30 градусов.

Карта: Facebook/Наталка Діденко

В восточных областях +25...+30 градусов, в Харьковской области воздух будет свежее - +25...+27 градусов. В южной части завтра ожидается жара, +27...+31 градус.

Дожди пройдут 15 июля местами в западных и северных областях, вечером в пятницу вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 15 июля максимальная температура воздуха ожидается около +22 градусов. В столице завтра существенные осадки маловероятны, разве что в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Карта: Facebook/Наталка Діденко

Ранее мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике показали фото животного, которое страдает из-за жары.

Также "Страна" писала, что Львов недавно накрыл мощный ливень. Автомобили борозили улицы города как корабли.