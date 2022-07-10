Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото европейского лося в зарослях зоны отчуждения, где у него и уютный дом, и разнообразное меню.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Лось нуждается в среде обитания с достаточным количеством съедобных растений - например, прудовых трав, молодых деревьев и кустарников, а также с укрытием от хищников и защитой от чрезвычайно жаркой или холодной погоды. Лось путешествует по разным местам обитания в зависимости от сезона, чтобы удовлетворить эти требования.

Лоси - это хорошо адаптированные к холоду млекопитающие с утолщенной кожей, плотной, сохраняющей тепло шерстью и низким отношением поверхности и объема, что обеспечивает отличную морозостойкость, но плохую теплостойкость. Лось выживает в жаркую погоду, только получая доступ к тени или прохладному ветру, или погружаясь в прохладную воду. В жаркую погоду лоси часто встречаются в озерах или прудах.

При стрессе жары летом лоси могут не получать достаточного питания и количества жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, коровы лося могут не отелиться без прибавления веса летом. Поэтому жаркое лето - довольно сложная пора для этих животных.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказал о растении, которое вошло в историю Европы. Это дрок красильный, или, как его еще называют, дрок кровожадный.

Также сотрудники заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС публиковали фото европейской серны, которая отличается любопытством, но крайне осторожна.