Укус ужа не ядовит для человека. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ-10 фактов об уже обыкновенном.

Подборка фактов появилась в Фейсбуке организации.

Сотрудники заповедника рассказали, что:

  1. Самки ужа больше самцов и могут достигать 1,5 метров в длину.
  2. Укус ужа для человека не ядовит.
  3. Обычно змея питается грызунами, лягушками и рыбой. Иногда летучими мышами или мелкими птицами.
  4. Уж глотает свою добычу живьем, не умерщвляя ее.
  5. 12 лет – приблизительная продолжительность жизни этого пресмыкающегося в естественных условиях.
  6. Уж – отличный пловец: под водой способен находиться более 30 минут.
  7. Змея имеет ярко-желтую или оранжевую окраску за головой - так называемые желтые уши.
  8. Уж выделяет жидкость неприятного запаха и притворяется мертвым, если сталкивается с опасностью.
  9. Пресмыкающееся может не есть несколько дней, а то и недель, особенно после обильной трапезы.
  10. Уж обыкновенный – распространенный вид неядовитых змей на заповедной территории зоны отчуждения ЧАЭС.

 Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника

Ранее Чернобыльский заповедник показывал редкое для зоны отчуждения животное, которое широко распространено в Украине.

Также Чернобыльский заповедник публиковал фото цветка, который получил имя в честь другого растения

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