Чернобыльский заповедник рассказал об рептилии, которая неделями может не есть после одной сытной трапезы
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал топ-10 фактов об уже обыкновенном.
Подборка фактов появилась в Фейсбуке организации.
Сотрудники заповедника рассказали, что:
- Самки ужа больше самцов и могут достигать 1,5 метров в длину.
- Укус ужа для человека не ядовит.
- Обычно змея питается грызунами, лягушками и рыбой. Иногда летучими мышами или мелкими птицами.
- Уж глотает свою добычу живьем, не умерщвляя ее.
- 12 лет – приблизительная продолжительность жизни этого пресмыкающегося в естественных условиях.
- Уж – отличный пловец: под водой способен находиться более 30 минут.
- Змея имеет ярко-желтую или оранжевую окраску за головой - так называемые желтые уши.
- Уж выделяет жидкость неприятного запаха и притворяется мертвым, если сталкивается с опасностью.
- Пресмыкающееся может не есть несколько дней, а то и недель, особенно после обильной трапезы.
- Уж обыкновенный – распространенный вид неядовитых змей на заповедной территории зоны отчуждения ЧАЭС.
Ранее Чернобыльский заповедник показывал редкое для зоны отчуждения животное, которое широко распространено в Украине.
Также Чернобыльский заповедник публиковал фото цветка, который получил имя в честь другого растения.