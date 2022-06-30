Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал заметку о белой кувшинке. Этот привычный всем цветок очень интересный.

Заметка появилась в Фейсбуке организации.



Цветы кувшинки нежные, по-юному чистые и свежие, недаром их латинское название Nymphaea alba происходит от древнегреческого Νύμφη, что в переводе означает "куколка".

Водяное растение – старейший цветок флоры Украины, практически не изменившийся за десятки миллионов лет. Долгожитель не только вид, но и отдельные его представители: некоторые экземпляры растения живут больше 20 лет.

Несмотря на водный образ жизни кувшинка всегда укореняется в дно водоема. Поэтому никогда не растет на глубине (максимальная глубина, на которую опускаются ее стебли, составляет 4 метра) или в руслах рек с быстрым течением.

Мелководье, тихая вода, небольшие волны, укачивающие челноки короноподобных соцветий, – излюбленные условия для кувшинки.

По народным поверьям Полесья, эти цветы во время русальной недели превращаются в простоволосых дев и танцуют у рек.

Ранее заповедник показывал похожую на сказочную избушку, которая будто вросла в лес и породнилась с ним.

Также Чернобыльский заповедник рассказывал о рептилии, которая неделями может не есть после одной сытной трапезы.