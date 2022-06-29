Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, который обычно рассказывает о флоре и фауне зоны отчуждения ЧАЭС, показал ее необычного "обитателя". Это похожая на сказочную избушка, которая будто вросла в лес и породнилась с ним.

Рассказ о ней опубликован в Фейсбуке организации.

"Она будто всегда здесь стояла под стволами извитых, но живых деревьев, оплетенная корявыми ветвями, окутанная густой зеленью, увязшая в родную землю так, что уже и не разберешь: может, тоже пустила в ней корни и притихла с тех пор, как осталась в одиночестве... Одно утешение – убаюкивающая мелодия природы: все проходит… и все снова возрождается…" - сказано в записи.

Ранее Чернобыльский заповедник рассказывал о рептилии, которая неделями может не есть после одной сытной трапезы.

Также в организации приводили интересные факты о кукушках. Так, в гнездо других птиц кукушка подкладывает только одно яйцо. Вылупившись, кукушонок выбрасывает из гнезда яйца или птенцов хозяев. И вся забота родителей достается ему одному: птенец заметно больше приемных родителей, поэтому требует много еды.