Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посвятил пост в соцсети обыкновенной кукушке, которая встречается по всей Украине.

Запись опубликована в Фейсбуке организации.

В заповеднике кукушка встречается по всей территории, но больше всего – у водоемов. Это потому, что кукушки паразитируют, подкладывая яйца в гнезда в основном разных видов камышевок – насекомоядных птиц. В лесах они подбрасывают свое потомство в гнезда лесных видов: крапивницы, обыкновенной горихвостки, малиновки и т.д.

В городе Припять это обычная птица. Поющую кукушку можно увидеть даже на многоэтажных домах. Первые кукушки появляются на заповедной территории во второй половине апреля.

Эти пернатые внешне очень похожи на ястреба-перепелятника, поэтому их постоянно преследуют мелкие птицы.

Известно, что в гнездо других птиц кукушка подкладывает только одно яйцо. Вылупившись, кукушонок выбрасывает из гнезда яйца или птенцов хозяев. И вся забота родителей достается ему одному: птенец заметно больше приемных родителей, поэтому требует много еды.

Взрослые кукушки улетают в теплые края уже в середине лета, молодые птицы – в конце лета. Последние птицы наблюдаются в начале сентября.

Кроме обыкновенной, в Украине водятся еще два вида кукушки: хохлатая и глухая. Но это очень редкие залетные виды, которые регистрировались только на юге страны.

Ранее заповедник показал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.

Также сотрудники заповедника рассказали о рептилии, которая неделями может не есть после одной сытной трапезы.