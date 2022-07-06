Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о растении, которое вошло в историю Европы. Это дрок красильный, или, как его еще называют, дрок кровожадный.

Пост о растении опубликован в Фейсбуке организации.



Дрок красильный цветет в середине лета. Этот куст с желтыми цветами неприхотлив к почвам, поэтому его можно встретить в борах, на склонах песчаных холмов, лужайках сухих сосновых лесов, которых так много в Полесье.

Латинское название рода этого растения – Planta genista – дало название известной королевской династии Плантагенетов.

Основатель династии – Жоффруа, граф Анжуйский (ХІІ век) – украшал веткой дрока свой шлем. Его потомки находились на английском троне более двух столетий – дольше любой другой династии. Именно в то время был заложен фундамент государственности Англии. Оформились границы страны, были установлены отношения с соседями: Шотландией, Францией, Уэльсом и Ирландией, Нидерландами и папским престолом. Возникли существующие до сих пор органы законотворчества и управления. Сформировались культы двух национальных святых – Эдуарда Исповедника и святого Георгия.

За это время Англия превратилась из острова на периферии Европы в наиболее влиятельную страну христианского мира.

Ранее Чернобыльский заповедник показал необычного "обитателя" зоны отчуждения ЧАЭС - сросшуюся с лесом избушку.

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