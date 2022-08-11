Рекордная засуха продолжает нести угрозу экономике ЕС. Из-за падения уровня воды в многих водоемах ряд крупных стран Европы может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Об этом пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн.

Норвегия обладает большими запасами нефти и газа, а многочисленные реки и водохранилища обеспечивают 90% ее потребностей в электроэнергии. Но из-за сухой зимы и весны уровень воды в водоемов рекордно упал. До их заполнения Кабмин Норвегии ограничил экспорт электроэнергии.

"Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям", - пишет Милн.

Энергетический кризис в Норвегии усложнит для Европы прохождение зимы, считает он.

Ранее об опасности засухи для экономики заговорили в Германии. Там рекордно снизился уровень воды в Рейне - важной транспортной артерии страны.

Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Также во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды.