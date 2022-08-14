Уровень воды в европейских реках достиг небывало низкого уровня из-за засухи. Очень яркое подтверждение этому - появление "голодных камней" в Чехии, Нидерландах и Германии.

В средние века они служили маркерами критического понижения воды, что предвещало голод. Теперь эти камни полностью проступили из-под воды. На одном из них, установленном по течению Эльбы, написано: "Если ты увидишь меня, плачь".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что в 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет. В этом году засуха может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды, заявил он. Тогда потери удалось компенсировать за счет дождей на юге Европы. В этом году ситуация складывается иначе.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.

Кроме того, мы писали, что во Франции сильнейшая засуха привела к ограничению использования пресной воды. В дневное время запрещено поливать сады и газоны, а где это возможно экономить воду, в частности, не заливать бассейны.