Засуха и жара привели к повышению стоимости хлопка в мире. Это в свою очередь может обернуться ростом цен на одежду и бумагу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, мировые цены на хлопок увеличились на 30%, что стало новым рекордом со времен 2011 года. Индия, которая традиционно лидирует по производству хлопка, теперь вынуждена закупать его у других стран.

Отмечается, что в мировом экспорте хлопка США занимают первое место (33%), а Бразилия — второе (17%). Но производство хлопка в США этим летом упало на 28%. Бразилия в свою очередь вынуждена иметь дело с падением объемов урожая на 30%. Один из крупнейших производителей хлопка в Бразилии Bom Futur указал, что в 2022 году урожайность снизилась на 27%.

Эксперты предполагают, что сокращение объемов производства хлопка и его подорожание могут обернуться скачком цен на ряд товаров — подгузники, футболки и прочую одежду, картон и многое другое. Генеральный директор ритейлера одежды Children's Place Джейн Элферс считает сложившуюся ситуацию "огромной проблемой".

Как пишет The Wall Street Journal, около 40% хлопковых полей были заброшены из-за засухи.

Ране в Еврокомиссии заявили, что в 2022 году засуха в Европе может стать сильнейшей за последние 500 лет. В этом году засуха может оказаться еще опаснее, чем рекордная засуха 2018-го, когда урожайность основных культур в Европе была на 50% ниже из-за погоды, заявил он.

Крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за рекордной засухи.

Также "Страна" сообщала, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки. Важность Рейна для Германии не только в запасе пресной воды. Река используется для судоходства. Миллионы тонн товаров перевозятся вверх и вниз по Рейну, который течет примерно на 1300 километров от Швейцарии до Северного моря.