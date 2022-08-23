Более 70% пабов Великобритании не надеются пережить предстоящую зиму из-за резкого роста цен на электроэнергию.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на исследования, более 35% операторов баров пожаловались, что их расходы на коммунальные услуги выросли в два раза, а 30% из них заявили о трёхкратном увеличении.

В связи с этим британские независимые пивовары призывают министров снизить НДС и ставки для бизнеса, а также ограничить цены на энергию.

Ранее в Федерации малого бизнеса Великобритании заявили, что из-за кризиса в стране более половины фирм ожидают стагнации, сокращения или закрытия в следующие 12 месяцев.

Как сообщала "Страна", в Финляндии предупредили о возможных веерных отключениях электричества в домах, а из-за дефицита энергии ожидают закрытия продуктовых магазинов.

Также мы рассказывали, что жители Нидерландов закупают печки и дрова к зиме в связи с ростом цен на газ.