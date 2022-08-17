В Испании растет недовольство мерами правительства по экономии электроэнергии. Против новых мер выступают власти на местах, которые возмущены вмешательством в сферу торговли, за которую отвечают муниципалитеты.



Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Отметим, недавно власти Испании предписали:

Не охлаждать воздух ниже 27 градусов в учреждениях и предприятиях;

Не охлаждать воздух в гостиницах ниже 25 градусов;

Зимой температура не должна быть выше 19 градусов;

Заведения торговли и общепита должны держать дверь закрытой при работающем кондиционере или обогревателе;

Витрины и световая реклама должны отключаться в 22:00.

За нарушение установленных правил грозит штраф от 60 тысяч до одного миллиона евро.

Однако местные власти уже выражают недовольство этими мерами. К примеру, власти Мадрида планируют оспаривать новые ограничения в суде и заявляют, что план правительства негативно скажется на жизни испанцев. Особенно, на иностранном туризме - одной из ведущих отраслей испанской экономики.

Управляющие отелей Испании говорят, что план по норме температуры кондиционеров выполнить невозможно - у каждого посетителя предусмотрен свой кондиционер в номере с доступом к регулятору, чтобы обеспечить персональный комфорт каждого из них.



Наибольшее возмущение общественности вызвала норма о закрытых дверях в помещениях общепита и торговли, так как полностью противоречит введенным антиковидным мерам, которые предписывают держать двери открытыми.



Напомним, ранее "Страна" писала, что в Британии изучают сценарий плановых отключений электроэнергии в январе.



Также мы рассказывали о том, что по версии Bild, мюнхенская "Бавария" будет экономить газ на своем стадионе.