Власти Великобритании рассматривают сценарий вынужденных плановых отключений электроэнергии в январе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, наихудший сценарий предусматривает четырехдневный дефицит электроэнергии.

В связи с этим промышленность и домохозяйства могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии, пишет агентство.

Источники сообщают, что Британия может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от пикового спроса.

При сочетании неблагоприятных условий - морозов и сокращении импорта электроэнергии, экстренные меры для экономии газа может понадобиться применять уже в январе.

Ранее глава МИД Британии и кандидат в премьеры Лиз Трасс спрогнозировала тяжелую зиму для страны из-за энергетического кризиса.

Газета The Times ранее предупреждала, что веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств.

Также мы писали, что британцам рекомендовали сократить время приема душа, чтобы избежать дефицита воды. В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в день.

Британские СМИ пишут и о том, что жители Великобритании массово отдают своих питомцев в приюты на фоне роста стоимости жизни. Владельцам приходится принимать решения между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки.