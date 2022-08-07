Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды.

Об этом сообщила газета Тhe Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве.

Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в день.

Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд л воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.

"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени", - приводит издание слова одного из представителей отрасли.

Ранее издание The Guardian опубликовало обзор мер экономии энергоресурсов, которые ввели в странах Евросоюза. Так, например, города в Германии выключают прожекторы на общественных зданиях, выключают фонтаны и навязывают холодный душ муниципальным плавательным бассейнам и спортивным залам.

Также "Страна" сообщала, что мир входит в экономический кризис, и разбиралась, что это значит для Украины.