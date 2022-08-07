Британцев призвали экономить воду, чтобы избежать дефицита. Иллюстративное фото

Британцам следует сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды.

Об этом сообщила газета Тhe Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях, занимающихся водоснабжением в королевстве. 

Отмечается, что в рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен к 2050 году на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в день.

Подобные цели были озвучены на фоне того, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет в королевстве возникнет потребность в наличии дополнительных 4 млрд л воды в день для водоснабжения населения. В свете данной необходимости британские власти приняли решение построить первый с 1992 года резервуар для хранения воды, который, как ожидается, будет готов к 2029 году.

"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени", - приводит издание слова одного из представителей отрасли.

Ранее издание The Guardian опубликовало обзор мер экономии энергоресурсов, которые ввели в странах Евросоюза. Так, например, города в Германии выключают прожекторы на общественных зданиях, выключают фонтаны и навязывают холодный душ муниципальным плавательным бассейнам и спортивным залам.

Также "Страна" сообщала, что мир входит в экономический кризис, и разбиралась, что это значит для Украины.

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