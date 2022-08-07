В Великобритании резко возросло число обращений в благотворительные организации граждан страны, которые больше не могут позволить себе содержать своих питомцев.

Об этом пишет издание Mirror.

"В этом году в благотворительную организацию Dogs Trust поступило на 55% больше звонков от обезумевших владельцев домашних животных, которые больше не могут их содержать из-за кризиса стоимости жизни. Владельцам приходится принимать решения между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки", - сообщает издание.

Стоимость корма для домашних животных выросла на 20%, а счета ветеринаров стали зашкаливать, из-за чего содержание домашних животных стало намного дороже. Лондонский приют для кошек и собак Battersea сообщает об увеличениях запросов на 30%.

"Четырехлетний домашний короткошерстный кот Фрейзер был привезен убитым горем владельцем, который теперь столкнулся с финансовыми трудностями и больше не мог позволить себе его содержать", - пишет Mirror.

Ранее "Страна" публиковала истории животных, спасённых зоозащитниками под Киевом.

Также мы подробно рассказывали, почему домашние питомцы украинцев могут остаться без еды и лечения.