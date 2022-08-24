Премьер Эстонии заявила, что туристов из России воспринимают в стране как угрозу безопасности
Туристов из России воспринимают в Эстонии как угрозу безопасности страны.
Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас в эфире британского телеканала Sky News.
По ее словам, у властей нет возможности проверять всех туристов, которые приезжают в Эстонию из России, и это является проблемой.
"Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности [республики]", - заявила политик.
Она также призвала полностью запретить российским гражданам въезжать в страны Евросоюза, так как туристы прибывают в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, а значит, "могут оказать давление на Кремль".
Напомним, 9 августа Каллас уже призывала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам.
А до этого, еще в июле, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал предложил Европе закрыть границу для граждан РФ в качестве базового правила. Эстония летом уже остановила выдачу новых виз, сделав исключения для гуманитарных целей, например, посещения больных родственников.