Переломный момент в войне в Украине уже начался, считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В качестве примера там приводят взрывы в аннексированном Крыму.

Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

Журналисты спросили у Буданова, произошел ли перелом на войне в августе, о чем он говорил еще в июне. Глава ГУР ответил, что до конца августа еще есть время, обратив при этом внимание, что до августа взрывов в Крыму не было.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия является не такой сильной, как они думали, а системы ПВО не такими хорошими. Поэтому армия РФ не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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