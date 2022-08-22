В Крыму начали проверять готовность бомбоубежищ к укрытию людей после серии взрывов на военных объектах.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опубликовал видео своей инспекции в одном из укрытий.

В последнее время в Крыму стала ежедневно срабатывать ПВО. Что именно она сбивает - не уточняется, но факт подготовки укрытий говорит об угрозе ракетных ударов.

Официально не подтверждено наличие у Киева ракет, способных добивать до Крыма. Но в Украине намекают, что таким оружием располагают.

"Страна" разбиралась, как взрывы в Крыму и гибель дочери Дугина могут поменять ситуацию в России.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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