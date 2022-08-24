Тот факт, что Украине на этой неделе не дали новых систем HIMARS, является следствием внутренней борьбы в США.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, западные журналисты говорят ему, что "не понимают, что происходит" с HIMARS.

Напомним, президент США Джо Байден 24 августа подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере 2,98 млрд долларов. Это крупнейший единовременный транш с начала войны.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине 50 РСЗО HIMARS. Они, по его словам, могут "полностью изменить ход войны".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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