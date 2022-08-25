В Германии столкнулись с дефицитом своих запасов оружия, военную помощь Украине еще нужно произвести - МИД ФРГ
Вооруженные силы Германии столкнулись с "абсолютным дефицитом собственных запасов" оружия. В МИД страны предупредили, что военную помощь Украине ещё нужно произвести.
Об этом министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF.
По ее словам Бербок, военная промышленность Германии должна специально работать для Украины на более далёкую перспективу.
Конфликт, по мнению Бербок, приобретает затяжной характер, и Киев нуждается в дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.
"Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу", - заключила Бербок.
Напомним, ранее во Франции заявили, что военная помощь Украине существенно сократила запасы их собственной армии.
Также сообщалось, что Великобритании потребуется несколько лет, чтобы пополнить отправленные в Украину запасы вооружения.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.