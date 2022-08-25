Вооруженные силы Германии столкнулись с "абсолютным дефицитом собственных запасов" оружия. В МИД страны предупредили, что военную помощь Украине ещё нужно произвести.

Об этом министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF.

По ее словам Бербок, военная промышленность Германии должна специально работать для Украины на более далёкую перспективу.

Конфликт, по мнению Бербок, приобретает затяжной характер, и Киев нуждается в дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.

"Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу", - заключила Бербок.

Напомним, ранее во Франции заявили, что военная помощь Украине существенно сократила запасы их собственной армии.

Также сообщалось, что Великобритании потребуется несколько лет, чтобы пополнить отправленные в Украину запасы вооружения.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

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