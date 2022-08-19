Власти Германии с начала лета игнорируют просьбы Украины увеличить объемы поставок вооружения.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Якобы с июня украинские дипломаты "на регулярных встречах пытались добиться, чтобы немецкие власти взяли на себя обязательства по закупке большего количества тяжелой техники", но те "остаются глухими – со странными оправданиями".

В частности Киев постоянно просит Берлин продолжить поставки самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (которых было передано 10 штук) и реактивных систем залпового огня МARS II (которых передали всего 3). Также Украина просит танки и бронетранспортеры.

Однако Германия на переговорах отвечала, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять свои обязательства на восточном фланге НАТО.

Отметим, что неделю назад Германия передала Украине еще четыре установки Gepard.

А накануне премьер Польши обвинил Францию и Германию в том, что они руководят Евросоюзом в стиле олигархии.

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