Франция и Германия руководят Евросоюзом как олигархия, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для французской газеты Le Monde.

По его словам, эти две страны игнорируют "такие голоса, как Польша", которая давно предупреждала о российском экспансионизме. А ситуация в Украине раскрыла правду о Европе и показала ее энергетическую зависимость от России.

"Многие европейские лидеры позволили Владимиру Путину соблазнить себя. Сейчас они шокированы", — написал Моравецкий.

Политик считает, что Европа оказалась в сложившейся ситуации из-за того, что отказалась учитывать мнение стран, помимо Германии и Франции.

"Тот факт, что польский голос игнорируется, является лишь примером более широкой проблемы, с которой сталкивается сегодняшний ЕС. Равенство отдельных государств носит в ней декларативный характер. Политическая практика показывает, что в первую очередь важен голос Германии и Франции. Таким образом, мы имеем дело с формальной демократией и фактической олигархией, в которой власть принадлежит самым сильным", — пишет премьер-министр.

Польский премьер также указывает, что российские интересы на протяжении многих лет реализовала в ЕС Германией. Премьер ставит вопрос о том, каким будет долгосрочный эффект отмены этого механизма, как Европа справится с зависимостью от российской энергии и сырья.

"Если сегодня мы хотим говорить по-настоящему о демократических ценностях, то пришло время для проверки совести Европы. Слишком долго важнейшей ценностью для многих государств была низкая цена российского газа", — заявляет Моравецкий.

Ранее Моравецкий называл Владимира Путина "наследником УПА".

Также он заявлял, что Норвегия должна поделиться "гигантской" прибылью, которую получила в результате повышения цен на нефть и газ.