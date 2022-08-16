В Польше считают, что Украине рано или поздно придется признать геноцид поляков во время Волынской резни в 1943 году.

Об этом заявил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селин, сообщает Polska Times.

"Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, об уничтожении всего национального меньшинства, веками жившего там, и это было реализовано", - сказал министр.

"Волынская резня" - массовые убийства польского населения отрядами ОУН-УПА в 1943 году. В Польше на официальном уровне признана актом геноцида.

Официальная украинская историография геноцид поляков не признает и заявляет, что на Волыни во время Второй мировой войны были массовые убийства с обеих сторон.

К 60-летию событий на Волыни в 2003 году президентами Украины и Польши было принято совместное заявление "О примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни", в котором оба президента выражали глубокое сожаление по поводу имевших место трагических моментов совместного прошлого украинского и польского народов.

В июле "Страна" сообщала, что президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни, заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также мы рассказывали, что в Польше хотели создать музей жертв резни на Волыни.