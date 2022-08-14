Правительство Германии призвало Польшу прояснить обстоятельства, которые привели к загадочной массовой гибели рыбы в Одере - пограничной реке между двумя странами.

Этот инцидент уже квалифицируется как "экологическая катастрофа". Мертвая рыба скопилась в устье реки Балтийского моры.

Министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке вчера был с визитом на месте катастрофы, заявив, что сейчас главное - ограничить последствия этого происшествия для людей.

"Это преступление против окружающей среды должно быть устранено", - сказал Лемке.

Ранее мы также писали, что в Борисполе произошла экологическая катастрофа - на Олесницком озере массово погибла рыба. Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявляет, что причина гибели рыбы пока неизвестна.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в Хмельницком зафиксирован массовый мор рыбы. Экологи опросили местных жителей и рыбаков и заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров, которые ночью часто используют запрещенные орудия, в частности электроловы.

В июне в акватории Азовского моря также наблюдался массовый мор рыбы и дельфинов. Такая ситуация с учетом температуры и сезона может свидетельствовать о болезни в воде.