В Хмельницком зафиксирован массовый мор рыбы
В Хмельницком в реке Южный Буг зафиксирован мор рыбы. Об этом сообщает городское управление по экологии и контролю за благоустройством.
Специалисты проверили состояние воды и прибрежной полосы, и полученные данные соответствовали норме, что позволило констатировать: рыба погибает не из-за недостатка кислорода в воде.
Экологи опросили местных жителей и рыбаков и заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров, которые ночью часто используют запрещенные орудия, в частности электроловы.
Как писала "Страна", 24 июля россияне наносили удары по Хмельницкой области "Калибрами" с Черного моря. Три ракеты сбила ПВО.
Также "Страна" писала, что ы Хмельницком взялись за дерусификацию улиц.
Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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