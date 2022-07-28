В Хмельницком в реке Южный Буг зафиксирован мор рыбы. Об этом сообщает городское управление по экологии и контролю за благоустройством.



Специалисты проверили состояние воды и прибрежной полосы, и полученные данные соответствовали норме, что позволило констатировать: рыба погибает не из-за недостатка кислорода в воде.



Экологи опросили местных жителей и рыбаков и заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров, которые ночью часто используют запрещенные орудия, в частности электроловы.

Как писала "Страна", 24 июля россияне наносили удары по Хмельницкой области "Калибрами" с Черного моря. Три ракеты сбила ПВО.

Также "Страна" писала, что ы Хмельницком взялись за дерусификацию улиц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.