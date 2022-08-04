В Борисполе произошла экологическая катастрофа - на Олесницком озере массово погибла рыба.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Они публикуют фото мертвой рыбы у берегов озера.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявляет, что причина гибели рыбы пока неизвестна.

"Специалисты взяли анализ воды и рыбы для того, чтобы четко установить причины случившегося. По результатам исследований будет известна причина.

Не исключаем ни природные факторы, которые могли повлечь за собой гибель рыбы, ни загрязнение отходами. Инспекторы-экологи все выяснят. Ждем их заключения", - написал Борисенко в Facebook.

Ранее мы писали, что в Хмельницком зафиксирован массовый мор рыбы. Экологи опросили местных жителей и рыбаков и заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров, которые ночью часто используют запрещенные орудия, в частности электроловы.

Также "Страна" сообщала, что в Черном море массово гибнут дельфины из-за военных действий.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.