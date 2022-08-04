В Борисполе произошел массовый мор рыбы. Фото
В Борисполе произошла экологическая катастрофа - на Олесницком озере массово погибла рыба.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Они публикуют фото мертвой рыбы у берегов озера.
Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявляет, что причина гибели рыбы пока неизвестна.
"Специалисты взяли анализ воды и рыбы для того, чтобы четко установить причины случившегося. По результатам исследований будет известна причина.
Не исключаем ни природные факторы, которые могли повлечь за собой гибель рыбы, ни загрязнение отходами. Инспекторы-экологи все выяснят. Ждем их заключения", - написал Борисенко в Facebook.
Ранее мы писали, что в Хмельницком зафиксирован массовый мор рыбы. Экологи опросили местных жителей и рыбаков и заключили, что причиной массовой гибели рыбы может быть деятельность браконьеров, которые ночью часто используют запрещенные орудия, в частности электроловы.
Также "Страна" сообщала, что в Черном море массово гибнут дельфины из-за военных действий.
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