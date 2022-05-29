Российские военные задержали две турецкие рыбацкие лодки с 12 рыбаками у побережья Крыма. РФ обвинила рыбаков в отсутствии регистрации на вылов рыбы.

Об этом сообщает CNN Turk.

Лодки были доставлены на окраину Севастополя, рыбу конфисковали (около 1500 палтусов), а рыбаков оштрафовали на 30 тысяч долларов.

Турецкое издание опровергает заявления россиян о том, что суда не зарегистрированы. По данным турецких источников, с этим все в порядке - одно зарегистрировано в порту Гемлик, а другое в Сарьери.

Но, как заявил президент рыбного кооператива Rumelifeneri Яшар Серт, обе лодки не имели лицензии и, по сути, занимались пиратским отловом.

МИД Турции пыталось связаться с рыболовами, но безуспешно.

Напомним, что в марте флот РФ атаковал у берегов Украины три гражданских судна под флагом Панамы. Один из кораблей затонул.

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