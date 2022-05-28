Американская самоходная артиллерийская установка М109 одной из модификаций уже поступила в Украину. Также Киев уже получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - пишет Резников.

Он напоминает, что на передовой уже работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

А противокорабельные ракеты Harpoon, по словам Резникова, поступают "от датских партнеров с участием британских друзей".

"Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", - пишет Резников.

Ранее глава Северодонецкой администрации сказал, что враг превосходит украинскую армию по количеству тяжелого вооружения.

После этого Британия призвала Запад передать Украине тяжелое вооружение.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.