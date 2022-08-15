Белорусские пограничники используют специальные инструменты для создания дыр в "стене" на границе между двумя странами, чтобы пропустить мигрантов на территорию Польши.

Об этом в интервью РАР сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Как следует из свидетельств задержанных на польской стороне мигрантов, белорусские служащие не только подвозят мигрантов к границе, но также пытаются помочь им обойти "стену", говорит Михальская.

"Мигранты рассказали, что по прибытии на границу их оставляют в кустах, а в это время офицеры разрушают "стену" спецсредствами. Белорусы использовали угловые шлифмашины, специализированные фрезы, профессиональные рабочие перчатки", - сообщает Михальская.

Через такую прорезь белорусские службы пропускают группы по 2-5 человек и только на заболоченных территориях выпускают несколько большие группы, сказала Михальская.

Несмотря на то, что белорусские пограничники пытаются повредить стену, она остается эффективной защитой. По словам пресс-секретаря Пограничной службы, в последнее время количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы уменьшилось в десять раз — с 800 до 80 попыток в день.

Ранее мы также писали о том, как в Волынской области белорусский пограничник перешел границу и объявил о намерении служить Украине. Пограничники задержали мужчину без документов, который незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси. Он сообщил, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины в войне против России.

В то еже время сообщалось, что около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных готовы принимать участие в войне России против Украины.