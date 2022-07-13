В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в Волынской области белорусский пограничник перешел границу и объявил о намерении служить Украине.

Пограничники задержали мужчину без документов, который незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси. Он сообщил, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к Силам обороны Украины в войне против России.

Задержанный рассказал, что в Украину отправился вместе с единомышленником, но их обнаружили и начали преследовать со стрельбой. Пересечь государственную границу смог только он один.

В настоящее время проводится проверка озвученной информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

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