Три человека погибли в результате аварии с участием переполненного микроавтобуса в Бургенланде, Австрия.

Об этом пишет Spiegel.

Как сообщила полиция, фургон перевернулся при попытке скрыться от полицейского досмотра на австрийско-словацком пограничном переходе в Китзее.

Двое мужчин и одна женщина погибли, еще семеро человек получили серьезные травмы.

По имеющейся информации, автомобиль принадлежит подозреваемому в контрабанде. Мужчина был арестован, сообщил представитель полиции. Подозреваемый втиснул в свой фургон в общей сложности 20 человек, в том числе четверых детей.

В мае Министерство внутренних дел Австрии сообщило о ликвидации сети контрабандистов, переправивших десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Венгрии в Австрию.

По данным МВД, в этом году уже арестовано почти 330 человек, занимающихся контрабандой, что на 80 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, как на севере Хорватии произошла смертельная авария при участии польского автобуса. В результате ДТП погибли минимум 11 человек. Авария произошла на 62-м километре автомагистрали А4 между населенными пунктами Ярек-Бисасский и Подворец. По неизвестным причинам автобус на польской регистрации съехал с маршрута и упал в кювет.

Помимо этого, "Страна" также писала, что украинские дипломаты были задержаны полицией после погони по центру Вены за езду в пьяном виде.