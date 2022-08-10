Германия передала Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом сообщается на правительственном сайте Германии.

Вооруженные силы Украины получили уже 12 немецких "Гепардов". Всего ожидается, что Украина получит 15 "Гепардов".

"Гепард" – это многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.

Ранее мы писали, что первые три "Гепарда" Германия передала Украине в июле.

Также мы писали, что боеприпасы к немецким "Гепардам" будут делать в Норвегии. Это поспособствует передаче установок Украине.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.