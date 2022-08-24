Некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи для украинской армии могут поступить в Украину только через 1-3 года.

Об этом заявил представитель Минобороны США.

Ранее "Страна" писала, что президент США Джо Байден 24 августа подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Также мы сообщали, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS, вошедшие в этот пакет, еще даже не произведены.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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