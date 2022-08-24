В новый пакет американской военной помощи на сумму около трех миллиардов долларов войдут шесть норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правда, по словам двух источников агентства, эти комплексы пока еще не произведены.

Кроме того, по информации Bloomberg, в пакет войдут:

245 тысяч боеприпасов 155-мм калибра,

65 тысяч снарядов 120-мм калибра,

контрбатарейные радары U24,

беспилотники Puma,

системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE,

ракетные системы с лазерным наведением,

финансирование обучения и обслуживания.

Ранее "Страна" писала, что президент США Джо Байден 24 августа подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Также мы сообщали, что шведское посольство в Киеве анонсировало новый пакет помощи Украине, о котором правительство объявит в скором времени.