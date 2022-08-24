Шведское посольство в Киеве анонсировало новый пакет помощи Украине, о котором правительство объявит в скором времени.

Об этом представители Шведского посольства сообщили на официальной странице Facebook.

"Уже в самое ближайшее время правительство Швеции объявит о новом пакете помощи Украине. Швеция продолжит поддерживать Украину и украинский народ, который мужественно защищает свою страну и свою независимость. Мы с надеждой смотрим в совместное мирное европейское будущее", - пишут в посольстве Швеции в Киеве.

Шведские дипломаты также сделали акцент на том, что на протяжении веков Швеция была и остается союзником украинцев в их стремлении к независимости и свободе.

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