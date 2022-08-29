Следственный комитет Российской Федерации подтвердил смерть нардепа Алексея Ковалева в Херсоне. Также подтверждают, что он погиб от огнестрельного ранения и то, что жертвой также стала девушка Ковалева.

Напомним, как сообщают российские телеграм-каналы, 28 августа примерно в 15:00 неизвестные забрались в частный дом Ковалева в городе Голая Пристань. Там они расстреляли его из помпового ружья, а затем напали на его 38-летнюю сожительницу. Ей нанесли ножевое ранение в шею. Тело Ковалева с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать.

Напомним, о смерти Ковалева также сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Официально эта информация не подтверждалась.

Ковалёв перешёл на сторону РФ и был назначен россиянами "вице-премьером" в "правительство" Херсонской области. После этого его сняли с поста председателя подкомитета Рады, а суд арестовал его имущество.

Как писала "Страна", АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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