В США утверждают, что подпольное украинское сопротивление на оккупированных территориях – это результат усилий США по подготовке украинского спецназа. Формировать группы, которые сейчас убивают тех, кто примкнул к России на захваченных территориях юга Украины, начали задолго до войны.

Об этом пишет обозреватель американского издания The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на слова генерала Ричарда Кларка, который возглавляет Командование сил спецопераций США, но на этой неделе уходит в отставку.

"В феврале, когда россияне вторглись, мы работали с силами спецопераций Украины уже семь лет (с 2014 года - Ред.). С нашей помощью они нарастили силу, увеличив свою численность, но самое важное, они развили свои возможности как в сфере боевых атак, так и в области информационных операций", – сказал Кларк.

По данным американского генерала, готовясь к российскому вторжению, каждая бригада Сил спецопераций Украины в прошлом году создала из местных жителей роты сопротивления и начала их тренировать. Такие роты сформировали в Херсонской, Запорожской области, а также на Донбассе.

"Сегодня, если ты российский солдат, тебе приходится постоянно оглядываться. Потому что неизвестно, откуда в любой момент может появится угроза. Россияне, глядя на любого украинца, не могут знать наверняка, что этот человек – не враг", – сказал Кларк.

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