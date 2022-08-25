В ночь на четверг, 25 августа, в поселке Приазовском Мелитопольского района Запорожской области подорвали штаб российских оккупантов по подготовке незаконного референдума о присоединении оккупированных территорий к РФ и выдаче паспортов граждан РФ местным жителям.

Об этом сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграме.

"Все, что хоть как-то связано с подготовкой к псевдореферендуму, будет уничтожаться на месте. В подтверждение этого сегодня ночью взорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта", - написал он в телеграм-канале.

Федоров отметил, что в этом районе "и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума подальше".

Ранее в захваченном РФ Мелитополе подорвали одного из руководителей штаба "Единой России".

Также украинские партизаны в Мелитополе рассказали NYT, как подрывают коллаборантов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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